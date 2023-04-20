Оправдан летчик истребителя Су-35С, ошибочно сбивший самолёт Су-30М2 в учебном воздушном бою

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Машкина "Летчика оправдали за меткость. Уголовное преследование сбившего Су-30М2 закончилось изменением летных инструкций", Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета Российской Федерации (СКР) отказалось от уголовного преследования пилота истребителя Су-35С Василия Савельева, случайно сбившего другой истребитель Су-30М2 во время учебного боя 22 сентября 2020 года (о процессе по данному поводу наш блог уже сообщал). Причиной поражения Су-30М2 стоимостью более 1 млрд рублей были признаны не неверные действия майора Василия Савельева, а в том числе устаревшие требования к проведению учебных воздушных боев. После случившегося инцидента Министерство обороны Российской Федерации и производитель истребителя, АО "Компания "Сухой"", решили изменить методику учений, чтобы сделать их максимально безопасными для людей и техники.

Потерянный во время инцидента 22.09.2020 в Тверской области истребитель Су-30М2 (бортовой номер "60 красный", регистрационный номер RF-95869, заводской номер 79810388415), входивший в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (аэродром Хотилово, Тверская область). Снимок сделан в Новосибирске (аэропорт Толмачево) в 2018 году (с) VLK spotter / russianplanes.net ( ccылка )

Главное военное следственное управление СКР прекратило уголовное преследование командира авиационного звена 790-го истребительного авиаполка военного летчика 1-го класса Василия Савельева, обвинявшегося в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Поскольку в действиях майора Савельева, как сказано в постановлении, "отсутствовал состав преступления", военный пилот был не только оправдан вчистую, но и получил право на реабилитацию, которым, впрочем, пока не воспользовался. Во всяком случае, в базе данных судов найти его исковые требования к властям о компенсации ущерба, вызванного необоснованным преследованием, найти не удалось.

Адвокат оправданного Андрей Яковлев сообщил "Ъ", что решение было принято благодаря "взвешенному и профессиональному" подходу следователя ГВСУ к разбирательству по делу и устроило все стороны. От более подробных комментариев защитник отказался, сославшись на секретность дела.

Близкие к расследованию источники "Ъ" пояснили, что "отказному" решению способствовала проведенная по инициативе следствия летно-техническая экспертиза.

Авиаспециалисты, в числе которых были представители Минобороны и инженеры создавшей истребитель "Компании "Сухой"", пришли к выводу, что бывший обвиняемый действовал правильно, стремясь максимально приблизить условия учений к воздушному бою с реальным противником. Чрезвычайное происшествие же, по мнению экспертов, произошло в том числе из-за того, что тренироваться полноценно военным летчикам мешали устаревшие инструкции Минобороны и выпущенные производителем Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) истребителей семейства "Су". По данным собеседника "Ъ", согласившись с выводами экспертов, оба ведомства уже согласовали и внесли необходимые изменения в эти документы.

Напомним, инцидент с участием двух истребителей 790-го авиаполка случился днем 22 сентября 2020 года неподалеку от базового аэродрома Хотилово в Тверской области. Во время проведения "учебного боя с маневренной воздушной целью на средних и больших высотах" майор Савельев на Су-35 побывал сначала в роли цели для экипажа Су-30, а затем уже сам организовал преследование второго Су-30М2. При нажатии "гашетки" 30-мм автоматической авиапушки ГШ-30-1 должна была произойти лишь фотофиксация боевого поражения, но вместо этого в Су-30М2 полетели реальные снаряды. Следует отметить, что на нештатную ситуацию Василий Савельев среагировал мгновенно: работу пушки, делающей 25 выстрелов в секунду, он остановил уже на пятом выстреле. Однако для вывода из строя самолета-цели оказалось достаточно и пяти снарядов: все они попали точно в цель, разрушив гидравлические линии механизации левого крыла.

Истребитель сразу же лишился управления, летчикам Су-30М2 пришлось катапультироваться, а сама боевая машина стоимостью 1,143 млрд руб. упала и разбилась в лесу.

Разобраться с причинами ЧП удалось не сразу. Начавший расследование военный следственный отдел СКР по Тверскому гарнизону посчитал, что ответственность за аварию должен нести пилот Савельев. Предъявленное ему обвинение впечатляло. По версии гарнизонного следствия, своими "невнимательными, самонадеянными и небрежными" действиями офицер "создал реальную угрозу жизни и здоровью летчиков", "подорвал боеготовность части" и даже "нанес вред безопасности государства в сфере обороноспособности, выразившийся в утрате воздушного судна".

Василий Савельев, как следовало из обвинений, нарушил пункт "Применение встроенной пушечной установки по воздушной цели" раздела "Боевое применение" РЛЭ Су-35. Согласно этому документу, перед вылетом на воздушный бой пилот должен был выключить рубильник "Главн.", подающий питание к электроцепям вооружения - бомб, ракет и пушки. А непосредственно перед стрельбой - "направить самолет в безопасном направлении, до упора нажать гашетку "Огонь" и убедиться в том, что вместо стрельбы включается фотоконтрольный прибор".

Сам пилот пытался убедить следствие в том, что самолет был снят с боевого дежурства за месяц до учений и перед вылетом он был уверен, что его пушка по крайней мере приведена в небоевое положение.

По словам бывшего обвиняемого, отсутствие вооружения на Су-35 подтвердили своими подписями в контрольном листе журнала подготовки самолета представители наземных служб: прапорщик-техник и его руководитель старший лейтенант, проходящий службу в должности авиаинженера.

Но проведенная экспертиза показала, что причиной открытия реального огня по Су-З0М2 действительно стала не заблокированная на земле авиапушка Су-35. По словам знакомого с ситуацией источника "Ъ", ее боекомплект из 250 снарядов на время учений обычно не снимается. Таким образом удается сократить "обратную" процедуру подготовки машины к боевому дежурству. А вот разомкнуть электроконтактор дополнительного запала пушки и вытащить снарядную ленту из казенника представители технических служб по какой-то причине забыли. Майор Савельев, по мнению собеседника "Ъ", действительно поторопился с открытием огня по условному противнику, прекрасно понимая, что в реальном бою времени на выполнение всех условий РЛЭ у него не будет. Однако своими действиями он лишь усугубил последствия ошибок, допущенных еще на земле.

Интересно, что с позицией Василия Савельева и его представителей в итоге согласилась военная прокуратура Тверского гарнизона, которая поддерживала обвинение против летчика на процессе в гарнизонном суде. На первом же заседании гособвинитель заявил, что не считает проведенное расследование полноценным и достаточным для вынесения приговора, и попросил вернуть материалы уголовного дела в свое ведомство для устранения пробелов. Учитывая сложность и общественную значимость уголовного дела, его передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат военного следствия, которым летчик и был оправдан.