Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Машкина "Пилот поразил своей меткостью. Управлявшего Су-35 будут судить за сбитый Су-30", в суд передано необычное уголовное дело о боевом поражении истребителя Су-30М2 "дружественным" огнем во время проводившихся учений 22 сентября 2020 года. Экипажу сбитой "сушки" удалось катапультироваться, но стрелявший по ней из 30-миллиметровой пушки военный пилот Василий Савельев, по мнению следствия, должен нести уголовную и материальную ответственность за разбитый самолет стоимостью более миллиарда рублей. Впрочем, в суде могут не согласиться с квалификацией действий пилота.

Потерянный во время инцидента 22.09.2020 в Тверской области истребитель Су-30М2 (бортовой номер "60 красный", регистрационный номер RF-95869, заводской номер 79810388415), входивший в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (аэродром Хотилово, Тверская область). Снимок сделан в Новосибирске (аэропорт Толмачево) в 2018 году (с) VLK spotter / russianplanes.net ( ccылка )

С авиаинцидентом, произошедшим в 790-м истребительном ордена Кутузова авиаполку, дислоцированном на авиабазе Хотилово в Тверской области, Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР разбиралось чуть более года. По итогам расследования "дружественная" атака истребителя Су-30М2 была квалифицирована как "нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов", а обвиняемым по соответствующей ст. 351 УК РФ стал сам стрелок - 34-летний командир звена Су-35С майор Василий Савельев.

Материалы завершенного уголовного дела были утверждены Главной военной прокуратурой (ГВП) и переданы в Тверской гарнизонный суд еще 21 октября, однако дата начала процесса до сих пор не назначена, так как материалы находятся на изучении у судьи. Последний еще может их вернуть в ГВП для устранения нарушений, "препятствующих вынесению законного и справедливого судебного решения". Сомнения, в том числе у защиты, и раньше возникали в связи с обвинением, предъявленным пилоту. Уголовные дела по ст. 351 УК РФ, предусматривающей до семи лет заключения, обычно возбуждаются после катастроф авиатехники, а инциденты, связанные со стрельбой, подпадают под более легкие ст. 347 или ст. 349 (уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности, а также нарушение правил обращения с оружием, повлекшее уничтожение военной техники) УК РФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 сентября прошлого года в небе над территорией Бологовского района Тверской области. В этот день звено истребителей из двух Су-35С и Су-30М2 "спарки" отрабатывало так называемые условные воздушные бои с маневренной воздушной целью на средних и больших высотах.

В роли "целей" поочередно выступили обе "тридцатипятки", а когда уже они стали условно атаковать "тридцатый", один из пилотов-преследователей неожиданно дал по "спарке" короткую очередь из 30-миллиметровой автоматической пушки ГШ-30-1.

Пять снарядов пробили правое крыло Су-30, повредив гидросистему самолета, в результате чего машина потеряла управление и обоим ее летчикам пришлось экстренно катапультироваться. При этом сам истребитель, оцененный позже экспертизой в 1 млрд 143 млн руб., разбился в лесу.

Виновником аварии ГВСУ СКР признало пилота 1-го класса Савельева, обстрелявшего "спарку" реальными снарядами вместо того, чтобы выполнить имитацию атаки, так называемую фотострельбу с фиксацией результатов через установленный на борту Су-35 и постоянно действующий видеорегистратор. Проблема оказалась в том, что боевая стрельба из пушки и ее фотоимитация на истребителе активируется пилотом с помощью одной и той же клавиши, имеющей обозначение "БК", и, нажимая ее, атакующий по сути не знает, что именно он будет делать: снимать цель или уничтожать ее.

Когда истребитель несет боевое дежурство, пушка работает только на поражение, а чтобы исключить "дружественный" огонь во время тренировок, пилот должен заранее подготовить самолет к ним. Ему нужно выключить тумблер "Главный", подающий напряжение в электроцепи управления сбросом бомб, пуском ракет и стрельбы из пушки, а кроме того, "перед началом учебного боя выполнить нажатие БК на полный ход в безопасном направлении" и убедиться таким образом, что "стрельба" в партнера по учениям будет безопасной. Майор Савельев, согласно выводам ГВСУ, эти требования не выполнил, грубо нарушив таким образом нормативные документы по эксплуатации Су-35 и его боевому применению.

При этом сам пилот и его защита с обвинением не согласились, утверждая, что перечисленные меры являются лишь страховочными, в то время как основная подготовка боевой машины к учениям ведется на земле специалистами по вооружению и техническим персоналом. Они, например, снимают с истребителя бомбы и ракеты. Снаряды для пушки обычно остаются, чтобы обеспечить быстрое приведение машины в боевую готовность, однако конец ленты при этом вынимается из казенника ГШ-30-1, а сама пушка обесточивается механическим размыканием ее электроконтактора.

Как утверждает обвиняемый, ни офицеры по вооружению полка, ни авиатехник, готовивший Су-35 к учебному бою 22 сентября 2020 года, не сообщили ему о том, что пушка остается в боевой готовности; это не было отражено и в журнале подготовки самолета к учениям.

Пилот, таким образом, понадеялся на добросовестность наземных специалистов. Свою же часть подготовительных операций, по словам представителей майора Савельева, он не выполнил, стремясь максимально приблизить тренировку к реальным боевым условиям, когда у летчика нет времени на тестирование авиапушки и проверку положения главного тумблера.

Стоит отметить, что обвиняемый Василий Савельев преуспел не только в боевой подготовке, но имеет также определенный опыт участия в судебных тяжбах. Два года назад в том же Тверском гарнизонном военном суде он успешно выступил в качестве истца в своем споре с управлением финансового обеспечения Минобороны по Тверской области, которое по неизвестной причине лишило летчика командировочных. Весной 2019 года пилот Савельев по заданию руководства перегнал Су-35 из Хотилово в Карелию, а обратно в часть возвратился уже железнодорожным транспортом, заплатив за билет 2098 руб., которые ему так и не возместили. По итогам разбирательства суд обязал военное ведомство выплатить офицеру потраченную сумму в полном объеме да еще и компенсировать понесенные им судебные расходы в размере 300 руб. Таким образом, можно предположить, что и спор за 1 млрд 143 млн руб., которые обвинение наверняка попытается получить с майора за разбитый истребитель, станет для военной прокуратуры непростым.

Место падения в результате инцидента 22.09.2020 в Тверской области истребителя Су-30М2 (бортовой номер "60 красный", регистрационный номер RF-95869, заводской номер 79810388415) (с) Life SHOT