Немецкий журнал: Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных

Источник изображения: topwar.ru

Ожидается, что на очередном заседании контактной группы по Украине, которое состоится в ближайшую пятницу в немецком Рамштайне, представители Киева сделают упор на предоставление западными союзниками большего количества систем ПВО и ракет к ним.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в последнем, весьма обширном по номенклатуре, пакете военной помощи из Германии Киев уже получил американскую систему ПВО/ПРО Patriot. Как всегда в таких случаях, руководитель украинского военного ведомства не преминул вознести хвалу очередному западному «чудо-оружию», которое теперь уж наверняка станет залогом если и не немедленной победы ВСУ, то уж точно обеспечит безопасность от атак российской авиации.

Резников почему-то умолчал, что помимо системы «Пэтриот» в этом же транше Берлин предоставил Киеву вторую из обещанных четырех батарею ЗРК Iris-T немецкого производства и 16 управляемых ракет к ней. Видимо, возможности поставленной еще в октябре прошлого года первой немецкой зенитной установки не сильно помогли украинской ПВО в борьбе с российскими ракетами, дронами и планирующими авиабомбами.

Как раз массовое применение ВКС РФ модифицированных авиационных боеприпасов большой мощности, в основном по прифронтовым целям, стало в последнее время основной головной болью для командования ВСУ.

Что примечательно, об отправке бундесвером второй батареи ЗРК Iris-T на Украину написала немецкая газета Spiegel, указав, что официально о ней не сообщалось. Хотя в списке военной и гражданской помощи, предоставленной Берлином Киеву накануне, указаны как система ПВО Patriot, так и установка Iris-T. Список официально опубликован на сайте правительства ФРГ.