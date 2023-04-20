Посольство РФ в Сеуле предупредило Южную Корею о последствиях отправки оружия на Украину

Этот шаг разрушил бы двусторонние отношения, заявили в дипломатической миссии

СЕУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Республике Корея напомнило о возможных негативных последствиях передачи летального оружия на Украину. Этот шаг разрушил бы двусторонние отношения, предупредили российские дипломаты в среду.

"Южнокорейская сторона хорошо осведомлена о неизбежных негативных последствиях эвентуального решения Сеула о присоединении к группе "военных спонсоров" киевского режима и поставке ему летальных вооружений. Подобный шаг окончательно разрушил бы российско-корейские отношения, конструктивно развивавшиеся на протяжении последних трех десятилетий", - заявили в дипломатической миссии. Дипломаты разместили сообщение в своем Telegram-канале и указали, что этот комментарий был подготовлен для южнокорейского агентства Yonhap.

Посольство добавило, что "пристально отслеживает" позицию Республики Корея по данному вопросу. Кроме того, дипломаты отметили, что решение о поставках летального оружия вызовет "негативные последствия" для сотрудничества с Москвой в сфере безопасности на Корейском полуострове. "Рассчитываем на ответственный подход руководства Республики Корея", - заявили в дипломатической миссии.

В посольстве повторили, что передаваемое "коллективным Западом" оружие используется для уничтожения "мирного населения ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей, включая женщин и детей". Западное вооружение из-за коррупции на Украине применяется в других региональных конфликтах и попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов, указали в посольстве.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению Украины или если будут грубо "нарушены законы войны".