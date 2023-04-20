Войти
Военное обозрение

Министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ

357
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил уверенность в успехе намеченного контрнаступления со стороны ВСУ, отметив, что рано или поздно оно в любом случае состоится. Об этом глава британского оборонного ведомства рассказал в интервью газете The New York Times (NYT).

Он заявил журналистам по итогам встречи в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином следующее:

Киев, разумеется, держит в строжайшей секретности время и место любого контрнаступления. Тем временем, украинские официальные лица и военные эксперты сходятся во мнении, что Россия концентрирует свои войска в районе Херсона

В то же время британский министр допустил, что боевые действия продолжатся и в 2024 году.

Бен Уоллес:

Я действительно настроен оптимистично по поводу того, что Украина и в дальнейшем будет наращивать свою военную мощь. Тем не менее, нужно смотреть на вещи реалистично, поскольку не стоит думать о том, что Россия так просто рухнет

Напомним, что на днях американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил о том, что контрнаступление украинской армии планировалось организовать 30 апреля. По данным источника, его должен осуществить 10-й украинский оперативный корпус, в состав которого входят 9 бригад.

Отметим, что сегодня министр обороны США Ллойд Остин провёл встречу с Беном Уоллесом в Пентагоне, в ходе которой оба подчеркнули важность дальнейшего оказания поддержки Украине, которая должна предусматривать также и помощь в сфере безопасности. По словам пресс-секретаря главы Пентагона, стороны коснулись и темы соглашения в рамках трёхстороннего сотрудничестве в сфере безопасности AUKUS, пообещав продолжать работу по ядерному нераспространению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
13.03.2023
Цивилизации сталкиваются во множестве сфер
30.06.2022
Появится ли в Беларуси ядерное оружие?
25.03.2022
Война чужими руками
11.01.2022
"Непроходные статьи". Чем закончатся переговоры Москвы и Вашингтона
15.09.2020
Главнокомандующий ВКС провел брифинг для военных атташе иностранных государств
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
05.05.2010
Тактическое ядерное оружие - проблемы и решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства