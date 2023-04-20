Рогов: Киев пытается затопить минные поля у ЗАЭС и готовит десант к захвату станции

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра в Херсонской области фиксируется наращивание группировки украинских войск для форсирования реки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Киев увеличил сброс воды с Днепровской ГЭС, чтобы затопить минные поля у Запорожской АЭС (ЗАЭС) и подготовить десант к захвату станции. Такое мнение высказал в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Днепр все сильнее наполняется водой, потому что идет сброс воды с ДнепроГЭС. Они долго мучили русло реки, фиксировались антирекорды по количеству воды, которая была в русле. С 1911 года не наблюдалось такого в низовье Днепра, даже когда ДнепроГЭС еще не была построена. И это говорило о сухопутной возможности штурма [Запорожской] АЭС. Теперь это говорит о том, что они пытаются наполнить водой Каховское водохранилище для того, чтобы закрыть минные поля, которые обезопасили [Запорожскую] АЭС от десанта боевиков. Сейчас они хотят высадить новый десант на бронекатерах, я допускаю такую версию. Вероятность такая есть с учетом того, что происходит на херсонском направлении", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра в Херсонской области фиксируется наращивание группировки украинских войск для форсирования реки. По его словам, для этого украинские власти на подконтрольной Киеву правобережной части региона в том числе реквизируют лодки у гражданских в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 апреля британская газета The Times информировала, что группировка украинских войск численностью более 600 военнослужащих из элитных подразделений принимала участие в операции по захвату Запорожской АЭС 19 октября 2022 года, которая закончилась неудачей для Киева. По ее данным, украинские военные пытались высадиться на левый берег реки Днепр, для десанта были задействованы более 30 лодок.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 октября прошлого года сообщил, что ВСУ силами до двух рот предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника был уничтожен, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.