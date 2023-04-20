Министр обороны Британии считает, что конфликт на Украине продолжится в 2024 году

Бен Уоллес уверен, что ВСУ начнут запланированное контрнаступление

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военные действия на Украине, скорее всего, продолжатся в следующем году. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times, отметив, что Уоллес в беседе с репортерами в Вашингтоне выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут запланированное контрнаступление.

"Я оптимистично настроен в отношении того, что в этом году или следующем, Украина продолжит предпринимать усилия в этом направлении, - приводит издание слова Уоллеса. - Я также думаю, что мы должны быть реалистами: Россия не рухнет по мановению волшебной палочки".

Ранее журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки информировал, что США и их союзники активно готовят ВСУ к весеннему контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля.