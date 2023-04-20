Восемь Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полеты над Охотским и Японским морями в ходе проверки ТОФ

Как подчеркнули в Минобороны, все полеты самолетов дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Восемь ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 совершили учебно-боевые полеты над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей. В ходе проверки экипажами дальних бомбардировщиков Ту-22М3 осуществлялась авиационная поддержка силам Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Практическая дальность полета равна 7 тыс. км. Могут использоваться в качестве носителей ядерного оружия.

Тихоокеанский флот России 14 апреля был в полном составе поднят по тревоге для проведения внезапной проверки. Морякам предстоит не допустить условного противника в южную часть Охотского моря и отразить высадку на Сахалин и южную часть Курильских островов, сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. К проверке, которой руководит главком ВМФ Николай Евменов, также привлечена часть Воздушно-космических сил России.

Мероприятие призвано повысить готовность российских военных к "отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", также будет отработано обеспечение действий стратегических атомных подлодок. Как сообщил в понедельник Шойгу, в проверке принимают участие свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей, в том числе 12 подводных лодок.