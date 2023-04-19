Минобороны РФ сообщило о полете двух стратегических бомбардировщиков над Охотским и Беринговым морями

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России заявило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей.

По словам военных, полет осуществлен в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота.

"Все полеты самолетов дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"При выполнении патрулирования проведена дозаправка топливом ракетоносцев в воздухе от самолета-заправщика Ил-78", - сообщили в министерстве.

"В ходе проверки экипажами ракетоносцев Ту-95МС будет продолжено проведение воздушного патрулирования и других районов", - говорится в сообщении.

Охотское море омывает берега России и Японии. В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

С 14 апреля проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шойгу сказал, что силы флота также проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок условного противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

"По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации", - сказал Шойгу.

По его словам, во внезапной проверке ТОФ участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов,

14 апреля Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал министр в прошлую пятницу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ 14 апреля и опубликовало соответствующие кадры.