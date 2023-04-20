Reuters: президент Южной Кореи не исключил возможность поставок оружия на Украину

Юн Сок Ёль допустил такую меру в случае масштабных нападений на мирное население

СЕУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Республика Корея может начать поставлять на Украину оружие в том случае, если возникнет серьезная угроза мирному населению страны. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например в случае масштабных нападений на мирное население <...> или серьезных нарушений законов войны, то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи [Киеву]", - признал он. Как отмечает Reuters, южнокорейский лидер впервые высказался о возможности передачи оружия Украине.

Сеул поставлял Киеву гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски и бронежилеты, но не оружие. В ноябре 2022 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Республика Корея продаст США 100 тыс. артиллерийских снарядов для их последующей передачи Украине. Как указало тогда южнокорейское Минобороны, на переговорах о поставках оно исходит из предпосылки, что конечным получателем боеприпасов является американская сторона.

Кроме того, в марте стало известно, что Национальное управление оборонных закупок Республики Корея одобрило в прошлом году поставку Варшавой Киеву польских гаубиц Krab с южнокорейским шасси.