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В США описали последствия отсутствия у Украины современной боевой авиации

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Истребитель Су-30СМ ВВС России, задействованный в специальной военной операции
Истребитель Су-30СМ ВВС России, задействованный в специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

При отсутствии современной боевой авиации Украина окончательно потеряет контроль за своим воздушным пространством и впоследствии проиграет России. Об этом в колонке для Breaking Defense пишет исполнительный директор Института аэрокосмических исследований Митчелла Дуглас Бирки.

«Согласно просочившимся секретным документам правительства США, из-за того, что украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) заканчиваются, Россия может оказаться на грани завоевания превосходства в воздухе этой весной», — описывает ситуацию автор.

По его оценке, затягивание конфликта может быть выгодно России, поскольку истощает возможности Украины. «Как более крупная страна с гораздо большими ресурсами, Россия может победить, обескровив Украину. США и их союзникам пора изменить этот расчет, наделив Украину боевой авиацией», — пишет эксперт.

По его словам, этот процесс уже начался с передачей польских и словацких истребителей МиГ-29, которых, тем не менее, может быть недостаточно для перелома складывающейся ситуации. По мнению специалиста, украинской стороне необходимо сочетание истребительной и беспилотной авиации, что позволило бы не только выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе и наносить удары, но и осуществлять сбор информации и атаковать цели в хорошо защищенных районах.

Автор признает, что Украина располагает ограниченным числом обученных пилотов, поэтому обучение новых летчиков может занять некоторое время. По мнению эксперта, в качестве истребителей Украина могла бы получить F-16, которые в настоящее время постепенно заменяются на F-35, а беспилотников — 48 дронов MQ-9, которые Пентагон планирует вывести из эксплуатации в 2024 финансовом году.

«Логистика и техническое обслуживание могут сначала выполняться уже работающими в Европе подрядчиками, а затем передаваться украинским техническим специалистам после того, как они пройдут обучение. Это требует времени, поэтому разрешение должно быть дано немедленно», — уверяет автор.

Бирки считает, что «Россия в конечном итоге одержит верх в этом конфликте», если ситуация не изменится.

В апреле заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что переданные Киеву истребители МиГ-29 могут поражать наземные и воздушные цели.

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F-35
MQ-1 Predator
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