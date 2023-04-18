Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29

Переданные Киеву истребители МиГ-29 могут поражать наземные и воздушные цели. Главную опасность самолетов назвал заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с News.ru.

«Состояние у МиГ-29 всегда было хорошим, он может выполнять штурмовые полеты, может сбросить бомбы, это перехватчик, работает против вертолетов и самолетов, но дело в том, что машина довольно возрастная. В России есть более современные машины — Су-30, Су-34, даже тяжелый истребитель Су-27 может на равных бороться с МиГ-29, если за штурвалом МиГ-29 хороший летчик, но на самом деле машина грозная», — сказал он.

Сытник предположил, что МиГ-29 передают Киеву только для поддержания духа Вооруженных сил Украины. Он отметил, что эти самолеты поражают зенитными ракетами, поэтому они не будут представлять угрозы. Пилот добавил, что у России намного больше боевых самолетов.

Ранее в апреле Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

В том же месяце военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что предложенные Киеву МиГ-29 из запасов вооруженных сил бывшей ГДР не модернизировали с 1990-х годов.