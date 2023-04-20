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ТАСС

Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов под флагом России

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AFP 2022 / LUDOVIC MARIN

В уведомлении американского президента говорится, что такая мера связана с военной операцией на Украине

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение продлить на один год запрет на прием в американских портах морских судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом уведомлении американского лидера.

В документе отмечается, что запрет был введен 21 апреля 2022 года. "Политика и действия правительства Российской Федерации" по проведению специальной военной операции на Украине "продолжают представлять собой чрезвычайную ситуацию по причине нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", утверждается в тексте. "Поэтому <...> я продлеваю на один год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов", - проинформировал Байден.

В апреле прошлого года он объявил о том, что США запрещают "прием связанных с Россией судов в [американских] портах, как это было сделано в Европе". Байден пояснил, что "ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в [портах] США". В соответствующем указе президента уточнялось, какие суда в этом случае считаются связанными с РФ: они ходят под российским флагом, их владельцем является "правительство Российской Федерации или российская компания, гражданин или постоянный резидент" РФ, а также те суда, которые эксплуатируются Россией, то есть когда "российская компания, гражданин или постоянный резидент ответственны за принятие коммерческих решений, касающихся использования судна".

В указе предусмотрен также исключения: запрет не действует в ситуации, когда связанное с Россией судно перевозит "исходные материалы, специальные ядерные материалы и побочные ядерные продукты", иного надежного источника поставок которых в США нет. Кроме того, разрешен заход связанных с РФ судов в американские порты в случае чрезвычайных обстоятельств, когда членам экипажа необходимо сойти на берег, в том числе по медицинским причинам или "иным гуманитарным соображениям".

  

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