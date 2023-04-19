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ТАСС

Песков заявил, что военачальники до последнего не знали о приезде Путина в штабы СВО

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Источник изображения: Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, глава государства сам прибыл в штабы, "чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военное руководство до последнего не было в курсе, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах "Днепр" и "Восток" в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, поездки Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее. "Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут", - сказал представитель Кремля.

Как пояснил Песков, глава государства сам прибыл в штабы, "чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками". "После совещания они сразу же вернулись к непосредственной работе на территориях", - добавил пресс-секретарь президента.

Путин 17 апреля посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. В ходе поездок президент заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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