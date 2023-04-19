Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в ЛНР и Херсонскую область

Как отметил представитель Кремля, их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента РФ Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область, потому что их появление втроем в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Много было вопросов, почему [президента] не сопровождали Шойгу и начальник Генштаба (НГШ - прим. ТАСС). Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и [начальнику] НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. Конечно же, это большой риск", - отметил представитель Кремля во вторник в общении с журналистами.

При этом, продолжил он, военачальники посредством видеосвязи присоединились к совещаниям, которые Путин проводил в штабах группировок войск "Днепр" и "Восток". "В совещании, которое президент провел в Херсонской области посредством видео-конференц-связи (ВКС - прим. ТАСС), принимал участие министр обороны Шойгу. Он подключался к этому совещанию. А на втором совещании - в ЛНР - присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой Герасимов", - указал Песков. Он уточнил, что на втором мероприятии подводились итоги поездки в целом и были представлены обзорные доклады.

Пресс-секретарь также пояснил, кто лично сопровождал Путина на точках. "В Херсонской области президент общался и получал доклады от командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск "Восток" Андрея Кузьменко, заместителя командующего объединенной группировкой войск генерал-полковника Михаила Теплинского", - перечислил представитель Кремля.

В ЛНР на совещании у главы государства присутствовали командующий группировкой войск "Юг" генерал-полковник Сергей Кузовлев, командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Мордвичев, командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Евгений Никифоров и замкомандующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин. Также присутствовал командующий группировкой сил Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко, добавил Песков.

Путин в понедельник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. В ходе поездок президент заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.