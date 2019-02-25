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25.02.2019
Российская газета

Президент присвоил генеральские звания сразу 60 силовикам

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Источник изображения: Алексей Никольский/ РИА Новости

В преддверие Дня защитника отечества на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина "О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава".

Проще говоря, о присвоении руководящим сотрудникам силовых ведомств очередных генеральских званий.

В указе значатся сразу 60 фамилий. Больше всего новых генеральских звездочек сегодня придется приобретать сотрудникам Министерства обороны России. Сразу 27-ми представителям военного ведомства предстоит дырявить погоны. Самым высокопоставленным военнослужащим, повышенным в звании, стал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Ему присвоено звание генерала армии. К слову, это самое высокое воинское звание. В настоящее время в Минобороны генералами армии являются всего несколько человек - это в первую очередь министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов.

Тем же указом звание генерал-полковника (предшествует генералу армии) присвоено начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Еще четырем высшим офицерам присвоено звание генерал-лейтенантов, двум - вице-адмиралов. Еще 14 офицеров получили первое генеральское звание - генерал-майор.

В министерстве внутренних дел новые звания перед 23 февраля получили 12 генералов. Генерал-лейтенантом полиции стал главный в МВД борец с коррупцией - начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Курносенко. Кроме него то же звание получили замглавы МВД Виталий Шулика, начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Алексей Шишко и начальник главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Тем же указом генеральские звания присвоены шести офицерам Росгвардии и одному - из структуры МЧС. Новые звания получили семь сотрудников таможни и столько же в Федеральной противопожарной службе.


Иван Петров

22.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Персоны
Булгаков Дмитрий
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ИТ
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1 комментарий
№1
25.02.2019 10:07
Смотря кому присвоил .Армию и правительство РФ пора бы основательно почистить от патриотов иностранных государств...
0
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