Президент присвоил генеральские звания сразу 60 силовикам

В преддверие Дня защитника отечества на официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира Путина "О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава".

Проще говоря, о присвоении руководящим сотрудникам силовых ведомств очередных генеральских званий.

В указе значатся сразу 60 фамилий. Больше всего новых генеральских звездочек сегодня придется приобретать сотрудникам Министерства обороны России. Сразу 27-ми представителям военного ведомства предстоит дырявить погоны. Самым высокопоставленным военнослужащим, повышенным в звании, стал главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. Ему присвоено звание генерала армии. К слову, это самое высокое воинское звание. В настоящее время в Минобороны генералами армии являются всего несколько человек - это в первую очередь министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов.

Тем же указом звание генерал-полковника (предшествует генералу армии) присвоено начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Еще четырем высшим офицерам присвоено звание генерал-лейтенантов, двум - вице-адмиралов. Еще 14 офицеров получили первое генеральское звание - генерал-майор.

В министерстве внутренних дел новые звания перед 23 февраля получили 12 генералов. Генерал-лейтенантом полиции стал главный в МВД борец с коррупцией - начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Курносенко. Кроме него то же звание получили замглавы МВД Виталий Шулика, начальник экспертно-криминалистического центра МВД России Алексей Шишко и начальник главного управления МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Тем же указом генеральские звания присвоены шести офицерам Росгвардии и одному - из структуры МЧС. Новые звания получили семь сотрудников таможни и столько же в Федеральной противопожарной службе.

Иван Петров