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ТАСС

В Палату представителей внесли резолюцию о раскрытии данных о ВС США на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

В случае одобрения инициативы президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин обязаны направить запрашиваемые документы в течение 14 дней

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) внес в понедельник в Палату представителей Конгресса резолюцию, которая обязывает Пентагон раскрыть информацию о численности военнослужащих США на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы законодателя.

В нем отмечается, что конгрессмен представил резолюцию, "которая заставит президента [США] Джо Байдена передать в Палату представителей копии всех документов, в которых излагаются планы военной помощи Украине". "Кроме того, резолюция обязывает министра обороны Ллойда Остина раскрыть информацию о численности ВС США, включая силы специального назначения, направленные на Украину без разрешения Конгресса", - добавили в пресс-службе. В случае одобрения инициативы глава государства и министр обороны обязаны направить запрашиваемые документы в Палату представителей в течение 14 дней после принятия резолюции.

Как отмечается в заявлении, в результате предположительной утечки в соцсети документов Минобороны и разведки США выяснилось, что на Украине находятся 14 американских военнослужащих из сил специального назначения.

Американские эксперты считают, что обе палаты Конгресса вряд ли примут эту резолюцию. 

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Страны
США
Украина
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