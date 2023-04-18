Пентагон предупредил, что ресурсы США для помощи Киеву не безграничны

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Конгресс выделил экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США предоставляют Украине поддержку на экстраординарные суммы, однако их ресурсы не безграничны. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

"Очевидно, что Конгресс выделил нам экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины, но она не безгранична", - сказал он.

Кол напомнил, что чуть более чем за год администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву более 35 млрд помощи. "Это экстраординарный объем, и уже тот факт, что мы справились с этим с точки зрения бюрократии и логистики, является чудом. <...> Но наши ресурсы не безграничны. Налогоплательщики отдают свои деньги, мы должны правильно ими распоряжаться", - добавил Кол.