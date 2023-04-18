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ТАСС

Пентагон предупредил, что ресурсы США для помощи Киеву не безграничны

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Конгресс выделил экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США предоставляют Украине поддержку на экстраординарные суммы, однако их ресурсы не безграничны. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

"Очевидно, что Конгресс выделил нам экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины, но она не безгранична", - сказал он.

Кол напомнил, что чуть более чем за год администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву более 35 млрд помощи. "Это экстраординарный объем, и уже тот факт, что мы справились с этим с точки зрения бюрократии и логистики, является чудом. <...> Но наши ресурсы не безграничны. Налогоплательщики отдают свои деньги, мы должны правильно ими распоряжаться", - добавил Кол. 

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Страны
США
Украина
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