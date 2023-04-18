Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что президент Джо Байден четко дает понять, что не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Пентагон считает, что конфликт на Украине не представляет "экзистенциальной угрозы" для России и потому не дает ей оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью американскому журналу Foreign Policy.

"На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу", - сказал он.

Кол напомнил, что, несмотря на оказание помощи Украине, президент США Джо Байден четко дает понять, что не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт и его превращении в третью мировую войну.