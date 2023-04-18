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ТАСС

Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, Украина. 20 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что президент Джо Байден четко дает понять, что не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Пентагон считает, что конфликт на Украине не представляет "экзистенциальной угрозы" для России и потому не дает ей оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью американскому журналу Foreign Policy.

"На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу", - сказал он.

Кол напомнил, что, несмотря на оказание помощи Украине, президент США Джо Байден четко дает понять, что не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт и его превращении в третью мировую войну. 

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