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ТАСС

В Пентагоне сообщили, что поставки F-16 ВСУ не входят в приоритеты США

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Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что поставка заняла бы около полутора лет

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Поставка Киеву истребителей F-16 заняла бы около полутора лет, поэтому США концентрируют свою помощь на вооружениях, которые можно будет использовать в ходе весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью журналу Foreign Policy.

"Всякий раз в момент принятия решения следует задать себе вопрос: важнее было в первый день войны поставить системы Patriot, зная, что они прибудут через месяцы ввиду обучения и сроков, которые на это уйдут, или использовать эту же сумму <...> и поставить переносные ракетные комплексы Stinger? Ответ очевиден. <...> Теперь перед нами стоит вопрос F-16. У нас осталось около $3 млрд <...>, мы могли потратить все эти деньги на F-16. Истребители появятся примерно через полтора года, им будут очень рады украинцы, однако самолеты будут совершенно неактуальны на момент весеннего и летнего контрнаступления", - сказал он.

Кол убежден, что в приоритете сейчас находятся "ПВО, артиллерия и механизированные войска, которые действительно нужны им (Украине - прим. ТАСС) для успеха весной и летом".

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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