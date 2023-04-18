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ТАСС

Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard взамен переданных Киеву БМП

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Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall
Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

До конца года армия республики должна получить оставшиеся 13 танков

БРАТИСЛАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые ей обещала поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщило в понедельник информационное агентство TASR.

По его информации, ранее Словакия передала Украине 30 гусеничных BVP-1, производившихся по советской лицензии в Чехословакии. Передача словацким военнослужащим второго танка Leopard 2A4 состоялась в Германии. До конца года армия республики должна получить оставшиеся 13 танков.

Сайт братиславской газеты Pravda сообщал 23 августа прошлого года, что на вооружении словацкой армии после поступления Leopard 2A4 будут находиться в общей сложности 45 танков. Основную часть составят танки Т-72. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-72
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