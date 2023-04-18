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ТАСС

Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения ВСУ вооружений США для ударов внутри РФ

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РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS.
Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

Как сообщили в ведомстве, Вашингтон считает, что боевые действия будут идти еще как минимум несколько месяцев

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США выражали обеспокоенность в связи с применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России и не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт на Украине, а также в том, чтобы он перерос в третью мировую войну. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью американскому журналу Foreign Policy.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России", - сказал он.

"Президент [США Джо] Байден также дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну", - добавил Кол.

При этом, по словам представителя Пентагона, мнение о том, что США "сдерживаются по большому числу вопросов из-за опасения эскалации, является ошибочным".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет нанесение Киевом ударов за пределами Украины и не предоставляет ему средства для таких вылазок.

Представитель Пентагона также сообщил, что американская сторона считает, что переговоры по Украине пока не являются неминуемыми, боевые действия будут идти еще как минимум несколько месяцев. 

"Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев. Думаю, скорее всего, вы увидите интенсивные боевые действия в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны, как вы понимаете, борются за достижение преимущества на поле боя", - сказал он.

Кол добавил, что Соединенные Штаты не будут диктовать Киеву, "как должен выглядеть процесс мирного урегулирования" и какими должны быть их "условия и требования" в ходе переговоров. 

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