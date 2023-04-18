Полковник из США: Пентагон ошибся, наращивая тяжелое вооружение

Полковник Макгрегор: Пентагон ошибся, наращивая тяжелое вооружение

Власти Соединенных Штатов ошибочно спланировали развитие системы вооружений – это стало заметно на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил на YouTube-канале в интервью журналистке Натали Брунелл экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор отметил, что неверное планирование системы вооружений представляет особую опасность в условиях критической экономической обстановки в Соединенных Штатах, от которой зависит финансирование американского Минобороны.

"Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема", – подчеркнул полковник из США.

Он добавил, что так архаично, как подходит Вашингтон к участию в боевых действиях, – больше не делает никто в мире.

"Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема", — указал бывший советник Пентагона.

Еще Дуглас Макгрегор обратил внимание на то, что вопрос обороны в Соединенных Штатах превратился в коренной интерес конкретных элит, вложившихся в вооружение ВС страны.

"У нас наблюдается обесценивание угрозы. Вы хотите сохранить это чудовищное военное ведомство, и вы продолжаете настаивать на том, что это жизненно необходимо, потому что если что-то не будет потрачено хоть на десять центов меньше или на десять миллиардов меньше, мы рискуем быть завоеванными, захваченными и уничтоженными", — считает он.

При этом Вашингтон ошибочно продолжает "по-старинке" рассматривать Москву через призму холодной войны, принимая ее за СССР, что мешает построению нормальных отношений – это еще один глобальный промах американской стороны, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор указал на "зловещий сигнал" Белому дому по Украине.