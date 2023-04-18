Войти
ren.tv

Полковник из США: Пентагон ошибся, наращивая тяжелое вооружение

193
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Полковник Макгрегор: Пентагон ошибся, наращивая тяжелое вооружение

Власти Соединенных Штатов ошибочно спланировали развитие системы вооружений – это стало заметно на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил на YouTube-канале в интервью журналистке Натали Брунелл экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор отметил, что неверное планирование системы вооружений представляет особую опасность в условиях критической экономической обстановки в Соединенных Штатах, от которой зависит финансирование американского Минобороны.

"Вы знаете, что наше нынешнее военное учреждение остается трагически блестящей данью Второй мировой войне. Мы все еще строим надводные флоты, авианосные боевые группы, мы все еще создаем большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения, слишком тяжелы для подъема", – подчеркнул полковник из США.

Он добавил, что так архаично, как подходит Вашингтон к участию в боевых действиях, – больше не делает никто в мире.

"Но, что еще хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема", — указал бывший советник Пентагона.

Еще Дуглас Макгрегор обратил внимание на то, что вопрос обороны в Соединенных Штатах превратился в коренной интерес конкретных элит, вложившихся в вооружение ВС страны.

"У нас наблюдается обесценивание угрозы. Вы хотите сохранить это чудовищное военное ведомство, и вы продолжаете настаивать на том, что это жизненно необходимо, потому что если что-то не будет потрачено хоть на десять центов меньше или на десять миллиардов меньше, мы рискуем быть завоеванными, захваченными и уничтоженными", — считает он.

При этом Вашингтон ошибочно продолжает "по-старинке" рассматривать Москву через призму холодной войны, принимая ее за СССР, что мешает построению нормальных отношений – это еще один глобальный промах американской стороны, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор указал на "зловещий сигнал" Белому дому по Украине.

Права на данный материал принадлежат ren.tv
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
24.01.2023
Американский военный оценил потенциал танков для Украины
30.11.2021
Франция и Россия занимают лидирующие позиции на рынке вооружений Египта по итогам последних 8 лет
21.07.2021
Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России
17.05.2021
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
28.10.2016
Огонь в небесах
28.08.2014
ОСК: первый корпус авианосца "Мистраль" доставят в Россию в ноябре
09.04.2014
Мировой рынок экспортных продаж новых боевых бронированных машин в 2010-2017 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины