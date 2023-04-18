Шойгу сообщил Путину об участии во внезапной проверке ТОФ 25 тыс. военных, почти 170 кораблей и подлодок

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Во внезапной проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В соответствии с вашим решением, с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов", - сказал Шойгу.

По его словам, "силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия".

"Дежурными противолодочными силами проведён поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолёты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы", - доложил министр обороны.

По его словам, "в настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки".

"Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации", - сказал Шойгу.