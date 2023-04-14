Ростех и Бауманка запускают программу подготовки разработчиков гражданской продукции

Госкорпорация Ростех совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана запускают программу подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для гражданского сегмента промышленности. Выпускники будут трудоустроены на предприятиях Корпорации, входящих в холдинг «Швабе», где их основной задачей станет разработка и серийный выпуск современных информационных медико-технических систем и оптико-электронных комплексов, в том числе в интересах российского здравоохранения.

Подготовка инженеров-интеграторов будет проходить по направлениям «Оптикоэлектронные системы» и «Биотехнические системы и технологии». Программа предусматривает схему «бесшовного обучения», то есть знакомство с профессией будущие инженеры начнут уже в школе, на уровне профильных классов. С момента поступления в вуз молодых людей ждет углубленное изучение технических предметов и медико-биологических дисциплин, а также специализированный курс по выбранному профилю. В 2023 году в МГТУ им. Баумана планируется набрать две пилотные группы из 40 студентов.

В основе программы обучения – целевая модель опережающей подготовки, которая уже успешно апробирована в рамках образовательной программы «Крылья Ростеха», ориентированной на инженерные кадры для авиационного комплекса Корпорации. Новая программа в МГТУ им. Н.Э. Баумана создается при активной поддержке и с учетом требований предприятий холдинга «Швабе».

«В современной геополитической ситуации растет запрос на отечественное оборудование, в том числе на медицинские изделия. В ближайшие годы российской промышленности предстоит реализовать масштабное импортозамещение в интересах здравоохранения. Порядка 70% медицинского оборудования на российском рынке сейчас – зарубежного производства. К 2030 году доля собственных разработок должна значительно возрасти. Над решением этой задачи работают многие наши предприятия, прежде всего холдинг «Швабе», где востребованы инженеры, способные создавать высокотехнологичные приборы. Наш совместный с МГТУ им. Баумана проект направлен на подготовку именно таких специалистов с учетом приоритетных направлений разработок для медицины», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Навыки и умения будущих выпускников программы будут сформированы на пересечении таких областей, как приборостроение, электроника, программирование, лазерная медицинская техника, машинное зрение, компьютерное моделирование, оптико-электронные системы, технические методы и средства диагностических исследований и лечебных воздействий и др.

Помимо обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана студенты программы получат возможность расширять навыки в рамках практических курсов по выбору на базе крупных российских медучреждений – Первой градской больницы им. Н. И. Пирогова, ВНИИ испытательной медицинской техники, Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова.

«Образовательный проект современного уровня задает новые стандарты высшего образования. Активное участие и большая заинтересованность индустриального партнера обеспечивают независимую оценку качества образования, привлечение студентов еще в процессе обучения к выполнению передовых проектов, востребованных реальным сектором экономики. Выпускники приобретают комплексные междисциплинарные знания и практические навыки, позволяющие им успешно реализоваться в профессиональном плане не только в области создания медицинской техники, но и создания программно-аппаратных комплексов для других отраслей промышленности. Инженеры создают мир – мы создаем инженеров», – прокомментировал первый проректор – проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.

Для студентов программы предусмотрена корпоративная социальная поддержка. Они будут получать повышенную академическую стипендию от предприятия-работодателя в размере от 20 тысяч рублей для тех, кто учится на «хорошо» и «отлично», а также мотивационные выплаты за ускоренное освоение английского языка. Учащимся гарантировано трудоустройство на предприятиях Госкорпорации Ростех.

Желающему участвовать в проекте абитуриенту необходимо иметь суммарный показатель не ниже 240 баллов ЕГЭ. Средний балл аттестата должен быть от 4 и выше, уровень знания английского языка – не ниже А2. Каждый поступающий должен пройти мотивационный опрос.

Презентация новой образовательной программы состоялась 12 апреля в рамках Дня открытых дверей в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В настоящее время проходит конкурс Госкорпорации Ростех и МГТУ им. Н.Э. Баумана для школьников и абитуриентов на лучшее наименование и логотип для нового образовательного проекта. Победитель конкурса получит возможность совершить полет на вертолете и станет обладателем годовой подписки на 100 образовательных курсов от Академии Ростеха.

Оставить заявку на обучение и задать дополнительные вопросы можно в АО «Швабе»: +7 499 951 48 32 доб. 70228, 70318, hr@shvabe.com