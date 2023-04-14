Войти
Lenta.ru

Разработчик рассказал о дронах-камикадзе Altius 600M для ВСУ

613
0
0
Испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M
Испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M.
Источник изображения: www.thedrive.com

Производимые в Австралии дроны-камикадзе Altius 600M поставляются США украинской стороне, при этом оператор Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеет возможность управлять сразу несколькими такими беспилотниками. Об этом основатель компании-разработчика Anduril Australia Палмер Лаки заявил оборонному журналу ADM, передает РИА Новости.

По данным Лаки, 12-килограммовый беспилотник может находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать до 400 километров. Опционально дрон может переносить трехкилограммовую боеголовку.

«Сейчас у них есть боеголовки, и они оснащены автономией. Изначально кто-то должен был вести дрон с помощью дистанционного управления и экрана, но сейчас мы сделали так, что один человек может управлять как одним, так и двумя дюжинами дронов», — рассказал основатель компании.

Лаки заявил, что беспилотники могут использоваться, в частности, и для разведки. Русские всегда используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения связи и навигации, чтобы автономные системы не могли действовать вблизи важных объектов. Но есть технологии, которые можно применять автономно даже внутри систем глушения, — уточнил бизнесмен.

В апреле компания Anduril Industries, выпускающая беспилотники серии Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600), показала испытания дрона-камикадзе Altius 600M.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.04.2022
Запад захотел "победить" Россию руками Украины. Не тут-то было
09.11.2020
Летающая кавалерия президента Владимира Зеленского
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 20:24
  • 48056
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.04 16:58
  • 46
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины
  • 14.04 15:58
  • 5
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 14.04 15:35
  • 8
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 14.04 15:13
  • 4
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 14.04 15:09
  • 1
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 14.04 13:11
  • 13
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 14.04 10:47
  • 1
Андрей Комаров: «Мы рассчитываем опережающими темпами достичь мирового уровня»
  • 14.04 03:40
  • 1
В России предупредили о возросших рисках военного столкновения с НАТО. Стоит ли этого опасаться?
  • 14.04 02:43
  • 1
Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности
  • 14.04 02:36
  • 1
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
  • 14.04 02:12
  • 6
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков