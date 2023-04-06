Войти
Lenta.ru

Испытания американского дрона-камикадзе показали на видео

444
0
0
Испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M
Испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M.
Источник изображения: www.thedrive.com

Компания Anduril Industries, выпускающая беспилотники серии Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600), показала испытания дрона-камикадзе ALTIUS 600M. На соответствующее видео обратило внимание американское издание The Drive.



Беспилотник попал в мишень на контейнере, что привело к взрыву. Отмечается, что тип и масса боевой части ALTIUS 600M неизвестны. Вес базовой версии дрона, который может нести до 3,1 килограмма полезной нагрузки, составляет от 9 до 12 килограммов.

Также на видео показали работу нескольких беспилотников в составе роя. Дроны, которые могут нести полезные нагрузки для радиоэлектронной борьбы, ретрансляции связи и разведки, способны выполнять различные задачи. ALTIUS 600M может поражать цели, обнаруженные другими беспилотниками.

Беспилотники ALTIUS 600 можно запускать с наземных, морских и воздушных платформ. Максимальная дальность полета дрона составляет 440 километров. Беспилотник может находиться в воздухе по меньшей мере четыре часа.

В мае 2022 года стало известно, что в ходе испытаний, проведенных армией США, один оператор управлял роем из 28 беспилотников ALTIUS 600. Дроны запускали с самолетов и наземных установок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.08.2022
Дронам-ракетоносцам не хватает кругозора и маневренности
29.10.2021
Около 300 образцов российского вооружения и техники покажут в Перу
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
17.10.2012
Миллиарды – на дроны
19.04.2011
Российские производители намерены активизировать продажу систем ПВО на рынке Латинской Америки
05.05.2010
"Нортроп" предлагает модифицировать вертолеты "Белл-407" в беспилотный вариант "Файр-X"
29.11.2007
Оценка мирового рынка новых ударных вертолетов в 2001-2010 гг. и на период до 2015 г
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 11:58
  • 47637
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем