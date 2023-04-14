Премьер Польши считает, что поражение Киева может привести к концу "золотого века" Запада

По словам Матеуша Моравецкого, победа Киева, напротив, явилась бы гарантией "не только восстановления, но и усиления экономической мощи"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Если Украина проиграет в конфликте с Россией, то это может привести к концу "золотого века" для стран Запада. Такое мнение высказал в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находящийся в США с визитом.

"Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Неудача на Украине может стать началом конца "золотого века" Запада. Победа Киева является гарантией не только восстановления, но и усиления нашей экономической мощи", - отметил глава польского правительства, выступая на площадке расположенного в Вашингтоне аналитического центра "Атлантический совет".