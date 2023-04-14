ЕК пришла к выводу, что замороженные активы придется вернуть РФ по окончании конфликта

По сведениям газеты Die Welt, эксперты Еврокомиссии пишут, что, с юридической точки зрения, активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Юристы Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что замороженные в ЕС активы Центробанка РФ (ЦБ РФ) придется вернуть России после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщила в четверг немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

По информации издания, эксперты ЕК пишут, что, с юридической точки зрения, активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине. "Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России", - отметила Die Welt.

В этой связи ЕК предлагает следующий шаг: инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву. Она оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год. В то же время Юридическая служба ЕС пока так и смогла найти ответа на вопрос, что делать, если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства. "При экстремальном сценарии" такие потери могут составить €4 млрд, хотя, по оценке ЕК, "риски очень низки", пишет газета. "Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить", - отметила Die Welt.