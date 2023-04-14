В офисе Зеленского заявили об отсутствии риска для Украины остаться без средств ПВО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отметил, что страна работает с союзниками над созданием централизованного механизма для обеспечения противовоздушной обороны

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина не сталкивается с риском остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО) и работает с союзниками над созданием механизма для обеспечения такой защиты. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera, комментируя публикацию The Washington Post со ссылкой на секретные документы США о том, что Киев может остаться без ПВО.

"Нет угрозы такого типа, - утверждал Подоляк. - У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад. <...> Сейчас мы работаем с союзниками над созданием централизованного механизма для обеспечения противовоздушной обороны".

При этом он попытался опровергнуть информацию о том, что официальные представители НАТО или стран - членов НАТО находятся на украинской территории. Говоря о планах контрнаступления Киева, он заявил, что они "еще прорабатываются", и отметил, что стратегические цели Киева не меняются.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике.

Среди прочего в этих документах, подлинность которых пока не подтверждена, говорилось, согласно The Washington Post, что ВСУ сталкиваются с серьезным дефицитом ПВО, а также боеприпасов.