WP: разведка США считает маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году

Газета пишет, что специалисты Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов назвали "наиболее вероятным сценарием" то, что ни одна из сторон в этом году не получит решающего преимущества

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году. Такое утверждение приводится в опубликованной в среду в газете The Washington Post статье со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях", - приводит издание текст документа, якобы содержащего оценки РУМО. Они, как говорится в материале, были подготовлены с учетом "тщательного анализа Соединенными Штатами численности войск, вооружения и снаряжения обеих сторон".

Как утверждается в публикации, специалисты РУМО ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. По их мнению, обе стороны "будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта" в текущем году.

Согласно версии газеты, РУМО считает "наиболее вероятным сценарием" развития событий то, что ни одна из сторон в текущем году не получит решающего преимущества. Как утверждается в публикации, Киев в этом случае продолжит проведение мобилизации в стране.

В материале приводится комментарий американского чиновника. Он отметил, что решение о начале переговоров с российской стороной, по мнению властей США, должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.