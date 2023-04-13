Астронавт считает, что освоение Луны и Марса вернет людей на путь покорения космоса

Патрик Бодри заявил, что главная борьба в освоении Марса и преодолении других космических рубежей развернется между США и, в частности, компаниями Илона Маска с одной стороны и Россией с Китаем с другой

ПАРИЖ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Человечество должно оторваться от орбиты Земли и расширить горизонт пилотируемых полетов, в частности на Марс, чтобы по-настоящему вернуться к покорению космоса. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС французский астронавт Патрик Бодри.

"В наши дни мы уже перешли понемногу от первооткрывательства к эпохе туризма. В 1960-е годы выйти за пределы атмосферы и на орбиту Земли - это уже был космос. Сегодня я считаю, что земная орбита - это как полет на другой континент, поскольку там мы все еще остаемся привязанными к Земле", - сказал он.

В этом контексте Бодри, ставший вторым французом в космосе после Жан-Лу Кретьена, заявил, что для него в первую очередь, не умаляя достижения автоматизированных программ, покорение космоса - это именно пилотируемые полеты. С этой точки зрения, считает Бодри, нынешняя деятельность на борту Международной космической станции (МКС) не принесет ощутимого прогресса, поскольку основные данные о физиологических процессах в организме человека при нахождении за пределами атмосферы и об адаптации к длительному пребыванию в состоянии невесомости были получены еще на советской станции "Салют-7" и на станции "Мир".

Для Бодри, по его словам, покорение космоса закончилось с затоплением станции "Мир". "Я жду, когда возобновятся по-настоящему космические полеты, которые придут на смену "туристическим", то есть когда мы отправимся за пределы земной орбиты, например на Марс", - заявил он.

По словам астронавта, главная борьба в освоении Марса и преодолении других космических рубежей развернется между США и, в частности, компаниями Илона Маска с одной стороны и Россией с Китаем с другой. Европа же, к большому сожалению Бодри, будет в отстающих, поскольку до сих пор испытывает проблемы с разработкой ракет-носителей нового поколения, в частности Ariane 6, и организацией собственных пилотируемых программ.

Бодри положительно отреагировал на новость о продлении правительством РФ эксплуатации МКС до 2028 года. "Это даст больше простора для деятельности Роскосмоса, что уже хорошо, плюс позволит в какой-то мере поддерживать контакты, что тоже позитивно, а также позволит некоторым европейцам, французам отправиться в космос", - пояснил он.

Француз, у которого за плечами два полноценных курса подготовки к полету, которые он прошел в советском Звездном городке, а позже в американском Хьюстоне (штат Техас), признался, что не питает иллюзий насчет "объединяющей роли космоса" в отношениях между государствами. "Это очень нереалистичный и идеалистический взгляд на то, что на самом деле происходит", - считает он.

"Войны никогда не стихали ни в плане интенсивности, ни в плане частоты их разжигания. К сожалению, милитаризация неизбежно сопровождает прогресс в покорении космоса", - заметил он, выразив мнение, что в ближайшие 30 лет в этом отношении точно ничего не изменится и соперничество между государствами будет иметь место. Тем не менее Бодри назвал позитивным любое международное сотрудничество, и работа на МКС не исключение. "В политическом смысле и с точки зрения контактов ради отношений между разными странами это крайне позитивно", - заявил он.

Бодри считает, что полет в космос навсегда меняет взгляд на мир. "Для меня День космонавтики - это много воспоминаний, в том числе о Звездном городке", - поделился Бодри, вспоминая подготовку, которую он проходил в СССР до 1982 года в качестве члена дублирующего экипажа для полета на станцию "Салют-7". Он заявил, что благодарен советскому "Интеркосмосу" за это время и заявил, что данная программа "обогатила его в человеческом плане" и позволила ему подружиться с представителями других стран, в том числе из Болгарии, Румынии и Вьетнама. "Я сожалею о том, что больше нет такой дружбы между разными народами на Земле, поэтому любая инициатива по ее развитию - это замечательно, в том числе празднование Дня космонавтики 12 апреля", - добавил он.

Французский астронавт заявил, что каждый год устраивает большое празднование в этот день, но с сожалением отметил, что в этот раз ему не хватает времени. "Сегодня вечером я разве что выпью водки и подниму тост за Гагарина и за космос", - с усмешкой добавил он.

Несколько раз за время интервью Бодри называл Юрия Гагарина выдающимся человеком, отметив его профессиональные качества и скромность, а также рассказал о знакомстве с другими советскими космонавтами, в частности с Германом Титовым и Алексеем Леоновым. "Конечно же, я бы хотел оказаться на его месте, потому что полет в космос - это, определенно, нечто невероятное для человека, это то, что наполняет его жизнь. Ему выпала удача и честь сделать первым среди людей, я этим восхищаюсь", - сказал он.

Астронавт не стал подробно описывать свои ощущения от полета на шаттле "Дискавери" в составе американской миссии в 1985 году, заявив, что "все было как у всех". В то же время, по его словам, "самое важное - это вид на Землю". "После этого уже не можешь смотреть на вещи как раньше", - поделился он.

Также 77-летний Бодри признался, что искренне завидует всем, кто отправляется сейчас на орбиту, будь то профессиональные космонавты или космические туристы. Рассуждая на тему того, в каких космических программах он хотел бы поучаствовать, если бы была такая возможность, он заявил, что хотел бы поработать с китайцами, добавив, что "они делают прекрасные вещи". Француз также хорошо отозвался о проектах компаний Илона Маска, заявив, что считает его основным двигателем прогресса в космических исследованиях США, и выразил убеждение, что тот в конечном счете сможет отправить людей на Марс. "Было бы интересно наблюдать за тем, как все сложится в грядущие годы: продолжит ли он работать с американцами или повернется к Китаю или русским", - добавил Бодри.

"Космос - это идти дальше, узнавать новое, делать открытия, работать, рисковать", - сказал он, уточнив, впрочем, что дело не в риске как таковом и наличии угрозы для жизни, а в том, чтобы "просчитать уровень риска, преодолеть его и одержать победу". "Под исследованием космоса я подразумеваю в первую очередь управляемые полеты. С научной точки зрения это очень важно, это настоящий вызов", - заявил Бодри.

Бодри участвовал в миссии по выведению на орбиту спутников на американском шаттле "Дискавери" в 1985 году. Свою летную карьеру он начал в качестве пилота-истребителя и за время службы, в том числе летчиком-испытателем, успел налетать 13,5 тыс. часов на более чем 350 моделях реактивных самолетов, вертолетов и сверхлегкой авиации.

После полета на орбиту он стал одним из учредителей европейской ассоциации астронавтов, а также вел активную просветительскую деятельность для популяризации космических исследований и авиации. В частности, он организовал в 1989 году космический лагерь для молодежи близ Канн на юге Франции, который до закрытия в 1993 году успел принять 10 тыс. слушателей. Также он написал ряд автобиографических и научно-популярных книг. В 1998 году стал послом доброй воли ЮНЕСКО. Имеет множеств наград, в частности орден Почетного легиона и орден "За заслуги" перед Францией, а также орден Гагарина (СССР) и орден Дружбы нардов (СССР).