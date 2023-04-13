Путин: 100 пусков подряд без аварий говорят о развитии отечественной космической отрасли

По словам президента, "безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен развитием отечественной космической отрасли, но уверен, что нужно покорять новые рубежи.

"Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд", - сказал глава государства в среду на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. По его оценке, "безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги".

"Но, конечно, нужно идти дальше, покорять новые рубежи", - подчеркнул Путин. "Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться", - убежден президент.

По его мнению, "освоение космоса должно стать гораздо более значимым фактором национального развития в целом", а российская космическая отрасль - "плотно интегрированной в экономику страны". "Она сегодня уже интегрирована, ее значимость должна быть поднята на гораздо большую высоту, что соответствует самому названию космической отрасли", - подчеркнул глава государства.

"Для решения оборонных задач, для освоения, изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями. За их созданием - напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров, ученых, научный, организаторский гений Королева, Глушко, Цандера, Бармина, Келдыша, Пилюгина и многих других", - отметил Путин. "В основе наших побед в космосе и на Земле - безграничная воля наших главных конструкторов, их способность в сжатые сроки, в самых сложных обстоятельствах - только давайте вспомним, как и когда были сделаны первые шаги в этой области, - их способность добиваться конкретных результатов в тогда сложные времена - у нас, по-моему, никогда простых-то не было - и дало нам такой удивительный, уникальный результат, нам, нашей стране", - убежден президент. Он объяснил: "Мы стали первыми, потому что люди, работавшие на предприятиях, в КБ, в научных институтах подчинили всю свою жизнь интересам Родины, служению своему народу".

"Сегодня в России и во многих странах мира отмечается День космонавтики - 12 апреля 1961 года советский офицер Юрий Алексеевич Гагарин открыл путь человечеству в космос. Его полет стал грандиозным триумфом нашей Родины, всего нашего народа", - напомнил глава государства. Он поздравил с праздником всех "россиян, соотечественников, космонавтов, всех, кто работает в ракетно-космической отрасли, ее ветеранов, военнослужащих подразделений Воздушно-космических сил России, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции".