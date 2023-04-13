Северный флот сообщил о выходе крейсера "Маршал Устинов" на учение в Баренцевом море

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море в рамках командно-штабного учения (КШУ), которое проводит Северный флот, сообщила пресс-служба флота в среду.

Крейсеру предстоит отработать взаимодействия с кораблями и авиацией в ходе КШУ, которое началось в понедельник под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева, сообщили военные.

"В числе прочих задач будут отрабатываться и такие элементы, как поиск и обнаружение морских целей в заданном районе Баренцева моря самолётами различных типов с последующей передачей целеуказания на ракетный крейсер", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

10 апреля Северный флот сообщил о начале командно-штабного учения по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в арктическом районе. По словам военных, к учению привлекли до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения.