«Поставляются сотни ракет в год»: в Чехии развернулось производство боеприпасов для установки дистанционного минирования MV-3

Источник изображения: topwar.ru

122-мм система MV-3 является единственной в армии Чехии установкой, предназначенной для дистанционного минирования.

Менее чем за две минуты она способна заминировать площадь в 1 га с расстояния до 3 км

- отмечается в издании CZDefence.

На вооружении армии всего имеется 17 установок MV-3. В последнее время они стали оснащаться модернизированными боеприпасами 122-KS. Система используется для блокирования определенного тактического объекта, например, автомагистрали, перевала или перекрестка.

В настоящее время чешские военные развернули MV-3 на территории Латвии, где пытаются показать преимущество системы общевойсковым командирам из других стран НАТО [видимо, рассчитывая на экспорт изделия].

Производство боеприпасов для MV-3 осуществляется на мощностях компании STV GROUP. Это [неуправляемые] ракеты под обозначением STŘELA 122-KS PTMi-D1M, оснащённые 4 противотанковыми минами, реактивным приводом и пиротехническим воспламенителем, благодаря регулировке которого можно устанавливать дальность заброса мин (от 0,5 до 3 км, с шагом в 500 м).

Один залп из пусковой установки MV-3 способен накрыть площадь 100х100 метров 12 минами. Мины приземляются на парашютах, после удара об землю они переходят в боевое положение и активируются при изменениях в окружающем электромагнитном поле или благодаря захвату цели инфракрасным датчиком.

Для обеспечения эффективной плотности минного поля против танков и БМП противника следует производить два залпа в один целевой квадрат. Основная цель мин не полностью уничтожить вражескую машину, а обездвижить её, остановить продвижение противника или оказать огневую поддержку в заданном месте

- указывается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированная мина содержит «умную» электронику, реагирующую только на технику, а не на людей. Она оснащена механизмом подрыва, который срабатывает при попытке обезвреживания мины, например, сапёрами.

Как пишет автор, исходная чертежная документация НУРС датируется 1984 или 1986 годом, в 1990-е годы ракета была представлена чешской армии, которая получала её до 1997 года. Позже началась разработка модернизированной ракеты с новой электроникой, а в 2021 году был подписан с Минобороны контракт на поставку этих ракет для на общую сумму $21,4 млн.

В настоящее время в армию ежегодно поставляются сотни ракет

- отмечается в издании.

MV-3 может применяться как в отдельном виде, так и с грузовиков. Сейчас идёт проработка возможности размещения установки на более мобильных платформах, например, внедорожниках или бронеавтомобилях.