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Naked Science

Китай проведет собственные испытания системы «планетарной обороны»

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Целью предыдущих испытаний был Диморф, спутник астероида Дидим
Целью предыдущих испытаний был Диморф, спутник астероида Дидим.
Источник изображения: NASA

Околоземный астероид 2019 VL5 станет целью для удара космическим зондом в попытке изменить его траекторию.

Падение на Землю массивного небесного тела может стать глобальной катастрофой, и даже сравнительно небольшой астероид, попав в густонаселенную местность, способен привести к огромным жертвам и разрушениям. Чем яснее мы осознаем эту угрозу, тем активнее прорабатываются сценарии защиты от нее. И самый перспективный вариант — ударить первыми, заранее заметив приближение астероида и сбив его с опасного пути.

В 2022 году NASA провело первые испытания такой «планетарной обороны». Зонд DART успешно поразил астероид Диморф и действительно сумел изменить его траекторию. Такую же миссию в ближайшем будущем анонсировал Китай. Недавно для нее выбрали цель — околоземный астероид 2019 VL5. Об этом рассказал Чэнь Ци (Chen Qi) из Лаборатории исследований дальнего космоса, выступивший на восьмой Конференции по планетарной защите, которая прошла в Вене под эгидой Международной академии астронавтики (IAA).

Астероид 2019 VL5 вращается вокруг Солнца, делая полный оборот за 365 суток. Время от времени он сближается с Землей на расстояние чуть более трех миллионов километров, однако опасности при этом не представляет. По расчетам, в обозримом будущем его траектория не пересечется с нашей планетой, да и размеры 2019 VL5 совсем невелики: по разным оценкам, от 12 до 53 метров.

Именно к нему в 2025 году должна стартовать китайская миссия на борту тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн 3B» (CZ-3B). Она будет включать ударный зонд и аппарат-«наблюдатель», который сможет оценить результаты воздействия на астероид с близкой дистанции. Они будут двигаться к цели по разным траекториям, и «наблюдатель» прибудет к ней первым, чтобы провести первоначальный осмотр до самого удара.

По планам разработчиков миссии, столкновение должно сместить 2019 VL5 на три-пять сантиметров. Это кажется совсем незначительным, однако со временем изменения накопятся, и уже через три месяца траектория астероида должна отклониться на тысячу километров от первоначальной. За этим будут следить зонд-«наблюдатель», а также ряд наземных и космических телескопов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
NASA
Проекты
Чанчжэн
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