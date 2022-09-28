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Naked Science

DART попал в цель: впервые протестирована система спасения Земли от опасных астероидов

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Астероид Диморф за 11 секунд до столкновения с DART. Снимок сделала камера зонда с расстояния около 68 километров
Астероид Диморф за 11 секунд до столкновения с DART. Снимок сделала камера зонда с расстояния около 68 километров.
Источник изображения: NASA/John Hopkins APL

Зонд DART успешно врезался в Диморф — меньшее из тел двойного астероида. По прогнозам, в результате столкновения астероид должен будет замедлиться на 1%. Перед столкновением зонд сделал снимки его поверхности.

Все объекты диаметром больше 150 метров, приближающиеся к Земле более чем на 0,05 астрономической единицы (астрономическая единица — среднее расстояние Земли от Солнца), или около 19,5 расстояния от нашей планеты до Луны, астрономы считают потенциально опасными. На июнь этого года было известно около 2270 таких объектов, но свыше 99% из них не представляют для Земли опасность на протяжении еще как минимум ста лет. Тем не менее к потенциальному столкновению нужно подготовиться заранее.

В прошлом году астрономы NASA сообщили, что на подготовку к отклонению опасного астероида понадобится от пяти до десяти лет. Подлетающий астероид можно и взорвать, но, во-первых, мощность заряда будет ограничена возможностями аппарата, а во-вторых, это создаст облако потенциально опасных обломков. Логичнее отклонить подлетающее тело. Чтобы протестировать метод кинетического тарана, NASA организовало миссию DART.

По составу DART — «Тест по перенаправлению двойного астероида» — прост: короб размером примерно 1,2 x 1,3 x 1,3 метра с несколькими датчиками и камерой (DRACO). Общий вес — около 570 килограммов. На зонде также летел небольшой спутник LICIACube, «Легкий итальянский CubeSat для съемки астероидов», от Итальянского космического агентства.

Целью миссии выбрали двойной астероид, состоящий из 780-метрового астероида Дидима и 160-метрового астероида Диморфа. Он входит в число потенциально опасных объектов, но траектория его полета еще долго будет пролегать вдали от нашей планеты. Сейчас он находится на расстоянии 10,9 миллиона километров. Для сравнения: расстояние до Луны — 364 тысячи километров, минимальное расстояние до Марса — 55 миллионов километров.

Астероиды Дидим (в центре) и Диморф (справа) за 2,5 минуты до столкновения, с расстояния около 920 километров

Источник изображения: NASA/John Hopkins APL

Маленький Диморф вращается вокруг основного тела с периодом в 11,9 часа. DART влетел в него на скорости около 22 530 километров в час, в десять раз быстрее среднестатистической пули. Столкновение должно замедлить орбитальный период «спутника» на 1%, около 10 минут.

По словам Елены Адамс (Elena Adams), инженера миссии DART из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, на подтверждение точного изменения орбитального периода понадобится несколько месяцев наблюдений. Зато изображения есть уже сейчас — благодаря камере на DART.

Последний полный снимок поверхности Диморфа, сделанный за две секунды до столкновения с расстояния около 12 километров. На снимке — фрагмент поверхности 31 x 31 метр

Источник изображения: NASA/John Hopkins APL

Итальянский спутник LICIACube отделился от DART за пятнадцать дней до столкновения. Его снимки опубликуют в ближайшие дни.

Команда DART продолжит следить за астероидом с наземных телескопов. Результаты наблюдений и миссии позволят улучшить компьютерные модели, предсказывающие дальнейшее поведение астероидов при подобных столкновениях. И станет понятно, насколько эффективен метод кинетического тарана в отклонении астероидов.

Примерно через четыре года к двойному астероиду подлетит европейская миссия Hera, которая детально изучит Дидима и Диморфа, сфокусировавшись на кратере, образовавшемся от столкновения.

«Теперь мы знаем, что можем с достаточной точностью направить аппарат на столкновение с небольшим телом в космосе, — прокомментировал успех Томас Зурбухен (Thomas Zurbuchen), администратор NASA. — Небольшое изменение его скорости — все, что нам нужно для значительного изменения траектории».

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