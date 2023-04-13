Дегтярев заявил, что межвузовский кампус в Хабаровске будет готовить космонавтов

Первую очередь кампуса планируют построить до 2025 года

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Межвузовский кампус, строительство которого запланировано в Хабаровске, будет готовить космонавтов. Об этом сообщатся в Telegram-канале губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, где опубликовано поздравление главы с Днем космонавтики.

"Уважаемые жители Хабаровского края! 62 года назад человек впервые покинул пределы Земли. Наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин, стал первым космонавтом планеты. Это торжество прогресса и отечественной науки. И сегодня мы не просто гордимся трудами наших великих предшественников, но и приумножаем их! Межвузовский кампус, который вскоре появится в Хабаровске, станет точкой развития пилотируемой космонавтики и местом подготовки будущих покорителей межзвездного пространства", - говорится в сообщении.

В Хабаровске будет построен один из не менее, чем 25 современных студенческих кампусов мирового уровня, создание которых планируется по стране до 2030 года. Они рассматриваются как площадки для развития основополагающих технологий и научно-технического потенциала. По информации правительства Хабаровского края, первая очередь кампуса в Хабаровске будет построена до 2025 года, вторая - с 2027 по 2030 год. Площадь комплекса превысит 153 тыс. кв. м. Проект межвузовского студенческого кампуса является одним из ключевых в мастер-плане развития Хабаровска. Его реализация позволит создать условия для получения качественного и конкурентоспособного высшего образования по приоритетным направлениям на Дальнем Востоке, для развития научно-технологической базы, увеличения количества высококвалифицированных научных и инженерных кадров.

Кампус объединит деятельность ведущих вузов края. Запланировано строительство новых учебных корпусов, которые будут включать образовательно-выставочный комплекс, кластер цифровых технологий, кластер устойчивого развития с лабораторией искусственного интеллекта, цифрового проектирования и моделирования, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, общежитие и другие сооружения.

"Наш край уже известен как родина космонавтов. Так, в 2022 году хабаровчанин Петр Дубров вернулся на Землю после почти года пребывания на МКС. Уверен, впереди нас ждет еще множество достижений", - привели в сообщении слова Дегтярева.