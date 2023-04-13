Греция купит израильские ракеты Spike

Греция купит противотанковые ракеты Spike производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems в рамках сделки на 370 миллионов евро. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на производителя.

Межправительственное соглашение о поставках ракет подписали генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир и Аристидис Алексопулос, возглавляющий главное управление оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции.

В семейство противотанковых ракетных комплексов Spike входит несколько систем, включая универсальную ракету Spike NLOS (non-line of sight). Дальность ракет шестого поколения этой системы составляет 50 километров при запуске с воздушного носителя.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М» в составе танка Т-72 успешно прошел испытания с применением трофейных противотанковых ракетных комплексов.

В марте 2022 года стало известно, что в США приступили к испытаниям Spike NLOS, которые планируют завершить в 2025 году. Специалисты Rafael и Lockheed Martin оценят эксплуатационные характеристики боеприпаса.