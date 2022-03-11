Войти
Lenta.ru

В США приступили к испытаниям израильских ПТРК

411
0
0
ПТРК Spike NLOS
ПТРК Spike NLOS.
Источник изображения: Rafael Advanced Defense Systems

Армия США приступила к испытаниям израильского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) производства компании Rafael. Spike NLOS (non-line of sight) может войти в арсенал вертолетов, беспилотников и пехоты. Об этом сообщает Military & Aerospace Electronics.

Spike NLOS совместно тестируют специалисты Rafael и Lockheed Martin. Работы проходят в рамках контракта, который Lockheed Martin получила в феврале. В рамках соглашения специалисты оценят эксплуатационные характеристики Spike NLOS. Работы планируют завершить в январе 2025 года.

Многоцелевая система Spike NLOS позволяет поражать бронетехнику и защищенные объекты в любое время суток на расстоянии до 25 километров. Комплекс может работать по принципу «выстрелил и забыл». Также Spike NLOS позволяет выбирать цель после запуска. Ракета может нести кумулятивную, осколочную или многофункциональную боевую часть.

В октябре 2021 года в Северной Корее показали новую ракету, которая похожа на Spike NLOS. Машина получила X-образные крылья и рули в хвостовой части.

В сентябре оборонное ведомство Азербайджана опубликовало кадры боевого применения Spike NLOS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
КНДР
США
Продукция
Spike NLOS
Компании
Lockheed-Martin
Rafael
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.12.2021
Навстречу танкам с «карманной артиллерией»
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
30.03.2016
В погоне за советской надежностью
16.01.2013
Выстрелил, но не забыл
29.12.2011
Корея и Италия в борьбе за израильский заказ
31.10.2011
Представители «Сухого» и «Рособоронэкспорта» проигнорировали авиавыставку в Сеуле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 11:33
  • 19382
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 11:16
  • 1
Как будет разбита украинская армия
  • 11.03 08:58
  • 14
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 11.03 03:23
  • 10
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 11.03 00:04
  • 1
МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины
  • 10.03 14:54
  • 1
«США дали понять, что не готовы наращивать эскалацию по ядерному вопросу»
  • 10.03 14:30
  • 1
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 10.03 14:27
  • 1
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Россией статус Крыма и Донбасса
  • 10.03 14:17
  • 7
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены