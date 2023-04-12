Белоруссия разрабатывает спутник, который может войти в состав орбитальной группировки РФ

Академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук республики Александр Шумилин сообщил, что в создаваемой орбитальной группировке СДДЗ оптическая полезная наг...

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Белорусские специалисты ведут разработку спутника дистанционного зондирования Земли (СДЗЗ) разрешением аппаратуры 0,5 м, который может быть включен в состав российской орбитальной группировки. Об этом во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о перспективах создания полностью белорусского спутника, сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Шумилин.

"На 2028 год запуск [разрабатываемого российско-белорусского] спутника разрешением 0,35 м, сверхвысокого разрешения. 2028 год достаточно далеко, поэтому идет проработка запуска спутника разрешением 0,5 м", - сказал Шумилин.

Он отметил, что один спутник - это отработка технологий, сам по себе с точки зрения использования в реальном секторе экономике он не представляет большого интереса. "Нам всегда интересна была группировка спутников дистанционного зондирования Земли. <...> Отработка технологий идет на основании группировки. Поэтому в российской группировке перспективных аппаратов разрешением 0,5 м, предполагается, что будет один из белорусских спутников, в который мы вложим больше своих ресурсов, в разработку и создание", - сообщил академик-секретарь.

Шумилин проинформировал, что в создаваемой орбитальной группировке СДДЗ оптическая полезная нагрузка будет спроектирована, разработана и частично изготовлена в Белоруссии.

В конце января председатель президиума НАН Владимир Гусаков сообщал, что в Белоруссии работают над "стопроцентно белорусским" спутником. При этом он отмечал, что если совместный российско-белорусский аппарат планируется запустить в 2028 году, то "белорусский может быть запущен в 2025 году".

Сроки создания и запуска российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли, эскизный проект которого завершен в 2020 году, несколько раз сдвигались. В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что работы планируется начать с 1 января 2023 года.