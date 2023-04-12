Войти
ТАСС

Белоруссия разрабатывает спутник, который может войти в состав орбитальной группировки РФ

557
0
0
Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук республики Александр Шумилин сообщил, что в создаваемой орбитальной группировке СДДЗ оптическая полезная наг...

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Белорусские специалисты ведут разработку спутника дистанционного зондирования Земли (СДЗЗ) разрешением аппаратуры 0,5 м, который может быть включен в состав российской орбитальной группировки. Об этом во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о перспективах создания полностью белорусского спутника, сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Шумилин.

"На 2028 год запуск [разрабатываемого российско-белорусского] спутника разрешением 0,35 м, сверхвысокого разрешения. 2028 год достаточно далеко, поэтому идет проработка запуска спутника разрешением 0,5 м", - сказал Шумилин.

Он отметил, что один спутник - это отработка технологий, сам по себе с точки зрения использования в реальном секторе экономике он не представляет большого интереса. "Нам всегда интересна была группировка спутников дистанционного зондирования Земли. <...> Отработка технологий идет на основании группировки. Поэтому в российской группировке перспективных аппаратов разрешением 0,5 м, предполагается, что будет один из белорусских спутников, в который мы вложим больше своих ресурсов, в разработку и создание", - сообщил академик-секретарь.

Шумилин проинформировал, что в создаваемой орбитальной группировке СДДЗ оптическая полезная нагрузка будет спроектирована, разработана и частично изготовлена в Белоруссии.

В конце января председатель президиума НАН Владимир Гусаков сообщал, что в Белоруссии работают над "стопроцентно белорусским" спутником. При этом он отмечал, что если совместный российско-белорусский аппарат планируется запустить в 2028 году, то "белорусский может быть запущен в 2025 году".

Сроки создания и запуска российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли, эскизный проект которого завершен в 2020 году, несколько раз сдвигались. В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что работы планируется начать с 1 января 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.12.2022
Белоруссия сформировала научную программу для своего космонавта
29.09.2022
Работы по созданию российско-белорусского спутника ДЗЗ начнутся 1 января 2023 года
20.04.2021
Герметиком не заделать: Россия может отказаться от МКС
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.04.2013
Минобороны и ВПК: к единой цели
24.04.2013
Финансирование госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2020 года, сокращаться не будет – Юрий Борисов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот