Войти
ТАСС

В СНБО Украины заявили, что утечка разведданных в США не повлияет на военные планы Киева

523
0
0
Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь совета Алексей Данилов утверждал, что Киев примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент"

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в частности, на планы контрнаступления.

"Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант [плана действий], то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта - это мало", - заявил он в опубликованном во вторник интервью немецкому телеканалу ARD. Данилов утверждал, что Киев примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент".

Комментируя материал телеканала CNN, который со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил о том, что попавшие в интернет документы заставили Киев изменить свои "военные планы", секретарь СНБО заявил, что не знает, с кем говорил СNN. "В любом случае я могу сказать, что число людей, знающих наши планы на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что источник СNN как-то с этим связан", - отметил он.

Данилов утверждал, что Киев находится в постоянном контакте со своими основными союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но, по его словам, "данные о проведении определенных операций, численности подразделений, кто в них участвует и по каким направлениям - эта информация совершенно секретна". "Если кто-то полагает, что располагает ею, то я могу его только поздравить. Но я не знаю, откуда он ее может взять", - сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что часть информации, которая была опубликована, вообще не является секретной и ее якобы "можно найти в открытых источниках". "Что касается другой части информации, если она действительно является секретной, то власти США и Соединенного Королевства точно узнают, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас", - утверждал Данилов.

Ранее газета Politico информировала, что отношения между США и их союзниками, в том числе Украиной, находятся в состоянии кризиса из-за утечки секретных материалов Пентагона. По ее данным, Киев давно беспокоился, что информация, которой украинские власти делятся с США, становится общедоступной.

Американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Агентство Reuters подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
16.06.2022
Киеву пора задуматься о территориальных уступках Москве
25.04.2022
В Британии назвали количество планируемых к поставке на Украину 155-мм САУ AS-90
22.04.2022
Нидерланды передадут Украине 155-мм самоходные гаубицы PzH 2000
20.04.2022
Запад принес Украину в жертву, чтобы подорвать Россию
17.06.2020
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
13.06.2018
Как "Леопарды" побили "Абрамсы" и "Оплоты"
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот