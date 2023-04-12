В СНБО Украины заявили, что утечка разведданных в США не повлияет на военные планы Киева

Секретарь совета Алексей Данилов утверждал, что Киев примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент"

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в частности, на планы контрнаступления.

"Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант [плана действий], то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта - это мало", - заявил он в опубликованном во вторник интервью немецкому телеканалу ARD. Данилов утверждал, что Киев примет решение о начале запланированного контрнаступления "в самый последний момент".

Комментируя материал телеканала CNN, который со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил о том, что попавшие в интернет документы заставили Киев изменить свои "военные планы", секретарь СНБО заявил, что не знает, с кем говорил СNN. "В любом случае я могу сказать, что число людей, знающих наши планы на нашей территории, крайне ограничено. И я не думаю, что источник СNN как-то с этим связан", - отметил он.

Данилов утверждал, что Киев находится в постоянном контакте со своими основными союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша, но, по его словам, "данные о проведении определенных операций, численности подразделений, кто в них участвует и по каким направлениям - эта информация совершенно секретна". "Если кто-то полагает, что располагает ею, то я могу его только поздравить. Но я не знаю, откуда он ее может взять", - сказал секретарь СНБО.

Он заявил, что часть информации, которая была опубликована, вообще не является секретной и ее якобы "можно найти в открытых источниках". "Что касается другой части информации, если она действительно является секретной, то власти США и Соединенного Королевства точно узнают, откуда она взялась и почему всплыла именно сейчас", - утверждал Данилов.

Ранее газета Politico информировала, что отношения между США и их союзниками, в том числе Украиной, находятся в состоянии кризиса из-за утечки секретных материалов Пентагона. По ее данным, Киев давно беспокоился, что информация, которой украинские власти делятся с США, становится общедоступной.

Американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Агентство Reuters подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году.