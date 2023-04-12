Войти
ТАСС

Лавров на встрече с главой МИД Казахстана привел обновленные оценки ситуации по Украине

590
0
0
Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава МИД РФ назвал происходящее проектом Запада по нанесению стратегического поражения России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу привел обновленные оценки ситуации по Украине как проекта Запада по нанесению стратегического поражения России.

"Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проект, который готовился долгие годы", - сказал глава дипломатии РФ во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Нуртлеу.

По словам Лаврова, Россия уже не видит каких-либо изменений в конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами, "будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы". "Мы исходим из того, что любые решения, которые могут быть приняты, должны обязательно основываться на учете коренных российских озабоченностей <...> в сфере безопасности и обязательно основываться на обеспечении законных прав населения территорий, о которых идет речь", - подчеркнул глава дипломатии РФ.

"Мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам", - отметил Лавров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
10.06.2022
Азиатские страны: нужно тонко корректировать позицию по отношению к России
07.06.2022
У Баку и Еревана появляется шанс на мир. Жертвы двух конфликтов были не напрасны
07.11.2018
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
28.08.2014
Лавров назвал союзников России в мире
07.02.2012
«Вокруг нашей страны непростая обстановка»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:50
  • 2440
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 17:50
  • 2
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 12.04 16:48
  • 1
Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставке Украине вооружений
  • 12.04 15:59
  • 0
Гарантии безопасности для Беларуси – необходимое условие для безопасности Союзного государства
  • 12.04 15:43
  • 0
Польша начала активную подготовку к войне против Беларуси
  • 12.04 15:41
  • 48003
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 14:28
  • 2
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области
  • 12.04 13:41
  • 2
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
  • 12.04 11:10
  • 1
Источник назвал примерные сроки начала госиспытаний лазерной системы "Стретта"
  • 12.04 10:55
  • 1
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот