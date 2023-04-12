Лавров на встрече с главой МИД Казахстана привел обновленные оценки ситуации по Украине

Глава МИД РФ назвал происходящее проектом Запада по нанесению стратегического поражения России

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу привел обновленные оценки ситуации по Украине как проекта Запада по нанесению стратегического поражения России.

"Мы высказали наши обновленные оценки происходящего как задуманного коллективным Западом проекта по нанесению стратегического поражения России. Проект, который готовился долгие годы", - сказал глава дипломатии РФ во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Нуртлеу.

По словам Лаврова, Россия уже не видит каких-либо изменений в конфронтационной линии, исповедуемой западными лидерами, "будь то Вашингтон, Брюссель, Лондон или другие столицы". "Мы исходим из того, что любые решения, которые могут быть приняты, должны обязательно основываться на учете коренных российских озабоченностей <...> в сфере безопасности и обязательно основываться на обеспечении законных прав населения территорий, о которых идет речь", - подчеркнул глава дипломатии РФ.

"Мы ценим взвешенную позицию наших казахстанских друзей по всему комплексу этих вопросов и будем продолжать диалог по этой и другим проблемам", - отметил Лавров.