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ТАСС

WP: утечка секретных документов Пентагона вряд ли изменит ход конфликта

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По данным газеты, документы могут оказаться полезными для России

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Утекшие в сеть документы Пентагона не способны существенно повлиять на конфликт на Украине, хотя и могут оказаться полезными для Москвы. Об этом говорится в редакционной статье, вышедшей во вторник в печатной версии газеты The Washington Post.

"Конечно, эти материалы могут снабдить Кремль некоторыми полезными деталями. Но в этой куче документов мало того, что может изменить ход войны", - считают авторы издания.

По его оценке, больше всего Россия заинтересована в сведениях о количестве оружия и боеприпасов, которыми располагает украинская армия, а также во мнении аналитиков Пентагона, обеспокоенных состоянием ПВО Украины. Однако ценнее всего для Москвы, полагает The Washington Post, была бы возможность узнать о методах и "способностях американской разведки" по сбору данных. Тем не менее, считает издание, в утекших в сеть документах не была раскрыта информация, которая "могла бы заставить Украину кардинально изменить планы: например, [там не было] откровений о сроках и участках предполагаемого весеннего наступления Киева".

Газета полагает, что самым "сенсационным и вредным" аспектом всей этой истории может стать сам факт утечки. Общее содержание оказавшихся в сети документов, по мнению газеты, и так хорошо известно. "Хотя Россию, вероятно, заинтересуют просочившиеся сведения о нехватке средств противовоздушной обороны Украины, ей недостает еще большого массива информации, включая скорость, с которой Киев получает новые западные зенитные боеприпасы", - пишет издание, отмечая, что некоторые данные из документов уже могли устареть.

По оценкам газеты, Запад обеспокоен "способностью и желанием" стран оказывать помощь Украине в том случае, если конфликт продлится "много месяцев или даже больше". А российские власти полагают, что чем дольше он идет, "тем сильнее будет давление на союзников Украины, которые будут требовать мира на любых условиях". "Никакие утечки информации, скорее всего, не изменят этот расчет", - указывает издание.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. Агентство Reuters подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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