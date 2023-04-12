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ТАСС

В МО РФ заявили о запуске в серийное производство показанных Шойгу образцов вооружения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (третий слева).
Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

За счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания выпуска, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новые и перспективные образцы вооружения и техники, представленные министру обороны России Сергею Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Тульской области, уже поставлены на серийное производство, объемы которого наращиваются. Об этом во вторник сообщили журналистам в Минобороны России.

"Представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания их выпуска", - говорится в сообщении министерства. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
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