Шойгу заявил, что МО готово включаться в решение проблем выполнения ГОЗ предприятиями ОПК

В ходе поездки глава Минобороны обсудил с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и представителями ОПК вопросы и поручения, отданные президентом Владимиром Путиным в ходе прошедшего в регионе на прошлой неделе совещания

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны готово помогать предприятиям оборонно-промышленного комплекса при возникновении проблем с выполнением гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу по итогам проверки хода выполнения ГОЗ предприятиями Тульской области.

Как сообщили в военном ведомстве, в ходе поездки Шойгу обсудил с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и представителями ОПК вопросы и поручения, отданные президентом Владимиром Путиным в ходе прошедшего в регионе на прошлой неделе совещания. Кроме того, были выработаны механизмы оперативного решения ключевых вопросов обеспечения ритмичной работы предприятий ОПК в регионе.

"Министр обороны РФ обратил внимание руководителей предприятия, что при возникновении проблемных вопросов исполнения государственного оборонного заказа в цепочках кооперации военное ведомство готово активно включаться в работу для их оперативного разрешения", - отметили в ведомстве.