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В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»

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Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: vpk-news.ru

На единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — еще только предстоит набрать экипаж. О «еще одном препятствии» для корабля рассказало американское издание The Drive.

В публикации приводится ссылка на материал «Известий», в котором говорится о необходимости набрать для службы на корабле экипаж из 1,5 тысячи человек, в частности, специалистов по эксплуатации нового оборудования, что станет непростой задачей для кадровиков.

По оценке The Drive, подготовка военных для авианосца, ремонт которого завершится в 2024 году, может занять месяцы. Тем не менее, в издании уверены, что работы по кораблю идут, пусть и с задержками, но по заранее намеченному плану.

В марте обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» теоретически является боеспособным кораблем.

В феврале «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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