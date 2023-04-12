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Интерфакс-АВН

В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов

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МиГ-29 ВВС Болгарии
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник изображения: belvpo.com

Рим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых летательных аппаратов, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что бесплатно передавать истребители Киеву не собираются.

ЭФЭ отмечает, что в настоящее время у Болгарии есть 16 истребителей МиГ-29, причем из них только шесть в рабочем состоянии. Из-за санкций Евросоюза против России Болгария больше не может получать техническую помощь от российской стороны.

Изначально о контактах Болгарии с партнерами по поводу возможной передачи самолетов Украине сообщалось в оказавшихся на днях в свободном доступе в соцсетях секретных документах Пентагона.

ЭФЭ подчеркивает, что если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей, поскольку партия F-16, ранее закупленных у США, прибудет только в 2025 году.

В то же время, агентство напоминает, что президент Болгарии Румен Радев неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и выражал надежду на то, что правительство страны больше не будет поставлять Украине вооружение. На данный момент, в Болгарии работает временное правительство, назначенное именно Радевым.

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Болгария
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Украина
Продукция
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1 комментарий
№1
12.04.2023 17:50
Цитата, q
если Болгария решит сейчас передать Украине свои МиГ-29, то как минимум на полтора года остается вообще без истребителей

Вот вопрос, а зачем Болгарии истребители?
Купили бы  лучше эскадрилью транспортно-боевых вертолетов  для вооружения одной аэромобильной бригады.
Страна размером с пятачок, самолёт только взлетит и уже на территории соседнего государства окажется.....
Если уж создавать ВВС, то  логичнее это делать вскладчину для нескольких соседних  стран....
Приобрели  истребительный авиаполк на 3-5 мини- стран и гордитесь :))
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