Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны для реэкспорта оружия Киеву

По словам постоянного представителя России при ООН, "скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны еще более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере"

ООН, 10 апреля. /ТАСС/. США и их союзники оказывают давление на другие страны, требуя от них нарушить договоренности с Россией и обеспечить экспорт на Украину вооружений советской разработки. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН о рисках, порождаемых нарушением договоренностей по поставкам продукции военного назначения.

"Скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны еще более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере, - сказал он. - К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву".

Небензя напомнил, что в ноябре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки на предприятиях восточноевропейских государств, в то время как межправительственные соглашения с этими странами предусматривали обязательства не поставлять производимую продукцию без письменного согласия СССР или России как его правопреемницы. "Таким образом, подобные действия являются прямым нарушением основополагающих международных норм в области контроля над обычными вооружениями вне зависимости от того, какими целями они объясняются", - указал Небензя.