Трутнев заявил, что центр стрельбы в Якутске поможет улучшить подготовку снайперов для СВО

Строительство объекта началось в декабре 2022 года

ТАСС, 10 апреля. Центр высокоточной стрельбы, который строится в Якутске, поможет улучшить подготовку снайперов для специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Создание такого центра важно, наши снайперы эффективно работают в зоне специальной военной операции, мы должны помогать им с точки зрения подготовки, тренировок. В Якутии издавна существует высокая культура стрельбы, здесь много охотников. Якутские снайперы героически воевали в годы Великой Отечественной войны. Создадим здесь центр высокоточной стрельбы, а потом проведем турнир, посвященный памяти одного из героев Великой Отечественной войны, соберем здесь всех, кто умеет стрелять на мастерском уровне в стране", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

По мнению вице-премьера, учебно-тренировочный комплекс, создаваемый в Якутии, "может стать одним из элементов общей создающейся системы военно-патриотической подготовки в Российской Федерации".

Во время рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) Трутнев ознакомился с ходом строительства центра высокоточной стрельбы в Якутске, создание которого было начато по его поручению в декабре 2022 года. Тогда вице-премьер напомнил о работе по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которая ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Площадь учебно-тренировочного полигона составит 407 га. Сейчас выполняются работы по устройству защитного сооружения. Заключены контракты на поставку мишенного и стрелкового оборудования. Все строительные работы планируется завершить к началу августа этого года.

На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире. В учебном центре предполагается обучение физических лиц, сотрудников силовых структур и специализированных юридических лиц технике безопасного обращения с оружием, навыкам стрельбы на близкие и дальние дистанции индивидуально или в составе группы.